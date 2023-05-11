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Йорк — о Холанне: «Эрлин не попал бы в состав «МЮ» — 1999. Без шансов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что нападающий «Сити» Эрлин Холанн не попал бы в состав «МЮ» — 1998/99.

«Холанн не попал бы в команду-1998/99 с учетом того, как мы играли. Без шансов. Зачем разрушать мою связку с Энди Коулом?» — приводит слова Йорка Daily Mail.

В том сезоне манкунианцы оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

В сезоне-1998/99 Йорк забил 29 голов в 51 матче, Коул — 24 в 50. У Холанна 51 гол за «Сити» в 47 играх сезона АПЛ-2022/23.

Дуайт Йорк
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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