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Сегодня, 09:37

Два клуба АПЛ готовы купить Санчо

Виктория Кравченко
Джейдон Санчо.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в другом английском клубе.

По данным инсайдера Экрема Конура, игроком интересуются «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Трансфер Санчо в один из этих клубов может быть оформлен в январе.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось , что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) готова оказать свою помощь в разрешении разногласий между игроком и тренером.

Джейдон Санчо
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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