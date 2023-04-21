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Сегодня, 22:22

Два самых быстрых гола сезона АПЛ-2022/23 были забиты в ворота «Арсенала»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Саутгемптон».
Фото AFP
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Два самых быстрых гола в сезоне АПЛ-2022/23 были забиты в ворота «Арсенала» на домашнем стадионе команды «Эмирейтс», сообщает Squawka.

Первый быстрый гол в ворота «канониров» забил полузащитник «Борнмута» (2:3) Филип Биллинг на 9-й секунде в матче 26-го тура чемпионата страны, который состоялся 4 марта.

Сегодня, 21 апреля, игрок «Саутгемптона» Карлос Алькарас забил в ворота «Арсенала» на 27-й секунде выездной игры 32-го тура АПЛ. Счет в матче на момент публикации новости 2:1 в пользу команды из Саутгемптона.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Саутгемптон

Источник: Squawka
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон
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