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Сегодня, 17:58

Два защитника «Манчестер Юнайтед» могут сменить спортивное гражданство

Руслан Минаев
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Защитники «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака и Аксель Туанзебе могут сменить спортивное гражданство, сообщает Daily Mail.

По данным источника, игроки могут поменять сборную Англии на национальную команду Демократической Республики Конго, так как оба являются этническими конголезцами.

25-летний Туанзебе в этом сезоне выступает на правах аренды за «Сток Сити» — на его счету 5 матчей.

25-летний Уан-Биссака провел за «МЮ» в этом сезоне 22 матча и отдал одну результативную передачу.

Оба игрока не сыграли ни одного матча за основную сборную Англии.

Источник: Daily Mail
Сборная Англии по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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