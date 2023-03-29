Два защитника «Манчестер Юнайтед» могут сменить спортивное гражданство

Защитники «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака и Аксель Туанзебе могут сменить спортивное гражданство, сообщает Daily Mail.

По данным источника, игроки могут поменять сборную Англии на национальную команду Демократической Республики Конго, так как оба являются этническими конголезцами.

25-летний Туанзебе в этом сезоне выступает на правах аренды за «Сток Сити» — на его счету 5 матчей.

25-летний Уан-Биссака провел за «МЮ» в этом сезоне 22 матча и отдал одну результативную передачу.

Оба игрока не сыграли ни одного матча за основную сборную Англии.