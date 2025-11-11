Двойник Холанна рассказала о желании снять с форвардом «Сити» совместное видео

11 ноября, 20:45
Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» ответила на вопрос о желании записать совместное видео с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.
— Хотели бы снять совместное видео с Холанном, чтобы он узнал о вашей «боли»?
— Видео с Холанном, конечно, не против снять. У меня нет прям мечты, потому что я пока немножко далека от этого всего. Наверное, это больше касается парней. Для кого-то — да, мечта. Я нейтрально смотрю, но если получится — буду рада.
— Какой самый популярный человек писал в личные сообщения или комментировал ролики?
— На самом деле комментариев очень много, не все успеваю читать, но из последнего, что увидела, — это был Стас Пьеха. Честно, очень удивилась. Он прокомментировал, ему было смешно.
— Из «Манчестер Сити» не писали?
— Из «Манчестер Сити» пока не писали, но в любом случае я открыта ко всему новому. Интересно, как все будет развиваться дальше.
Полностью интервью Александры Катрич читайте на сайте «СЭ».
Динамов
Надеюсь речь об жанре взрослых фильмов?)) Отличная идея, уважаемая блоггер, вы только ссылочку на раздачу скинуть не забудьте, подзюбим)))
11.11.2025
DemolisherAjax
Хоум видео ? :)
11.11.2025