Двойник Холанна рассказала о желании снять с форвардом «Сити» совместное видео

Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» ответила на вопрос о желании записать совместное видео с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

— Хотели бы снять совместное видео с Холанном, чтобы он узнал о вашей «боли»?

— Видео с Холанном, конечно, не против снять. У меня нет прям мечты, потому что я пока немножко далека от этого всего. Наверное, это больше касается парней. Для кого-то — да, мечта. Я нейтрально смотрю, но если получится — буду рада.

— Какой самый популярный человек писал в личные сообщения или комментировал ролики?

— На самом деле комментариев очень много, не все успеваю читать, но из последнего, что увидела, — это был Стас Пьеха. Честно, очень удивилась. Он прокомментировал, ему было смешно.

— Из «Манчестер Сити» не писали?

— Из «Манчестер Сити» пока не писали, но в любом случае я открыта ко всему новому. Интересно, как все будет развиваться дальше.

