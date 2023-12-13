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Сегодня, 18:31

Дьяков считает, что «Манчестер Юнайтед» пора уволить тен Хага

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен со своего поста в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» та команда, которая всегда борется за титулы. Я думаю, уже пора увольнять тен Хага. В команде грядут перестройки, еще бизнесмен Глейзер купил 25 процентов акций клуба. Поэтому в «Манчестере» грядут большие перестановки, как в тренерском, так и руководящем составе. Естественно будет набор новых футболистов. Клуб потратил очень много денег за какое-то количество времени на трансферы, а состав удручающий. Клуб просто убили", — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. В чемпионате Англии команда занимает шестое место, набрав 27 очков за 16 матчей.

Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; после матча с &laquo;Баварией&raquo;. «МЮ» занял последнее место в группе ЛЧ. Четыре вывода после жуткого провала

Источник: Vprognoze.ru
Виталий Дьяков
ФК Манчестер Юнайтед
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