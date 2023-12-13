Дьяков считает, что «Манчестер Юнайтед» пора уволить тен Хага

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен со своего поста в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» та команда, которая всегда борется за титулы. Я думаю, уже пора увольнять тен Хага. В команде грядут перестройки, еще бизнесмен Глейзер купил 25 процентов акций клуба. Поэтому в «Манчестере» грядут большие перестановки, как в тренерском, так и руководящем составе. Естественно будет набор новых футболистов. Клуб потратил очень много денег за какое-то количество времени на трансферы, а состав удручающий. Клуб просто убили", — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. В чемпионате Англии команда занимает шестое место, набрав 27 очков за 16 матчей.