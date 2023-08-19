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Сегодня, 05:32

Дзаньоло объяснил, почему перешел в «Астон Виллу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Астон Виллы» Николо Дзаньоло объяснил, почему согласился перейти в английскую команду.

«Я очень рад быть здесь. Когда Мончи позвонил мне, я не мог дождаться, чтобы оказаться здесь и сыграть свои первые минуты в этой футболке за этот удивительный клуб. «Астон Вилла» — одна из лучших команд в Англии и в АПЛ. Я хочу играть и показывать свои качества. Унаи Эмери — один из величайших тренеров в мире.

АПЛ — самый важный чемпионат в мире. В молодости я мечтал, что однажды буду играть в премьер-лиге. Теперь я здесь, и мне не терпится выйти на поле», — приводит пресс-служба «Астон Виллы» слова Дзаньоло.

Английский клуб арендовал 24-летнего итальянца у «Галатасарая» до лета 2024 года.

Футбол
ФК Астон Вилла
Николо Дзаньоло
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 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
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 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
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 Челси 1 0 1 0 1-1 1
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 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
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 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
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