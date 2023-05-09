Джака хочет летом покинуть «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака хочет летом покинуть лондонский клуб, сообщает The Sun.

По информации источника, 30-летний швейцарец получил предложение присоединиться к леверкузенскому «Байеру» в следующем сезоне. Главный тренер «канониров» Микель Артета не будет против ухода футболиста.

Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. Срок его контракта истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Джака провел 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.