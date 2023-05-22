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Сегодня, 08:29

Джака: «Артета больше, чем просто правильный тренер»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал, что думает о главном тренере команды Микеле Артете. Долгое время канониры возглавляли таблицу АПЛ, но не смогли победить.

«Артета — правильный тренер для «Арсенала»? Забудьте об этом — он больше, чем просто правильный тренер. Не забывайте, чего мы достигли за последние 11 месяцев. Да, мы проиграли два последних матча, но ранее была проделана отличная работа», — цитирует Fotmob Джаку.

После поражения «Арсенала» «Сити» обеспечил себе титул АПЛ сезона-2022/23. Команда выиграла чемпионат Англии в девятый раз в своей истории. «Канониры» были лидерами таблицы 248 дней.

Гранит Джака
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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