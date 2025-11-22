Доннарумма: «Я был разочарован тем, как закончилась моя история в «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма отметил, что ему по-прежнему обидно из-за ухода из «ПСЖ», но эту страницу нужно первернуть и двигаться дальше.

«Нелегко было покидать такой клуб, как «ПСЖ». Обидно после сезона, когда мы выиграли Лигу чемпионов для Парижа, чего раньше никогда не случалось, мне пришлось уйти. Это больно. Но нужно перевернуть эту страницу.

Я чувствовал себя разочарованным, потому что, придя в «ПСЖ», я адаптировался к клубу, и этому уделял особое внимание. Но в конечном итоге последние несколько месяцев были совершенно другими. Это меня разочаровало. Этого я никогда не смогу объяснить, но это нужно принять. Я был разочарован тем, как закончилась ситуация. Это печально, но нужно двигаться дальше», — цитирует Sky Sports Доннарумму.