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Сегодня, 09:10

Грилиш — о праздновании после требла «Сити»: «Лучшие выходные в моей жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на критику по поводу слишком бурного празднования требла клуба.

«Вероятно, это был один из самых приятных сезонов в моей жизни. Во второй половине сезона я сыграл большую роль в том, что войдет в историю «Манчестер Сити». Беспокоит ли меня критика из-за столь бурного празднования? Не особо. Я сделал то, что случается раз в жизни. В последний раз это было… Я не знаю, когда «Манчестер Юнайтед» сделал требл, но этого не было уже целую вечность. Так почему бы не отпраздновать так? Все были со мной. Я был не один, гулял с друзьями, со всей командой.

Мы хорошо провели время в субботу, воскресенье, понедельник. У меня были лучшие выходные в моей жизни. Я только что выиграл Лигу чемпионов, меня переполняли эмоции. Я был, наверное, на самом большом эмоциональном пике, на котором когда-либо был. Что бы вы ни делали в жизни, всегда будут люди, критикующие вас. Это неотъемлемая часть жизни», — приводит слова Грилиша TalkSPORT.

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 сделала требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

 
Джек Грилиш и&nbsp;Кэлвин Филлипс. Грилиш и еще четыре игрока сборной Англии ядерно отпраздновали победу «Сити» в ЛЧ. Найдут ли они мотивацию на игру с Мальтой?

 

Джек Грилиш
Футбол
ФК Манчестер Сити
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