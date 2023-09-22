Грилиш: «Я чувствовал любовь Гвардиолы, потому что он выбирал меня в больших матча»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш сказал, что чувствует доверие главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Я очень самоуверенный игрок, я хочу чувствовать себя любимым. Я вернулся с чемпионата мира, и первая моя игра была против «Лидса», и я должен был забивать как минимум два гола в первом тайме, и в перерыве я думал об этом. Но во втором тайме я сделал две передачи Холанну. Я чувствовал, что и сам играю хорошо, и тренер выбирал меня в больших матчах, например, против «Арсенала» в Кубке Англии, «Арсенала» в АПЛ, «Тоттенхэма» и так далее. Я чувствовал любовь Пепа — не потому, что он так говорил, а потому, что он выбирал меня в больших матчах», — приводит слова Грилиша Goal.

В сезоне-2023/24 Грилиш сыграл за «Сити» 4 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.