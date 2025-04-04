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4 апреля, 11:33

Джеррард: «Не хочу в ближайшее время возвращаться к тренерству. Мне нравится эта свобода»

Сергей Разин
корреспондент
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Английский специалист Стивен Джеррард рассказал, что пока не хочет возвращаться к работе тренером.

«Не хочу, нет. Я рад, что просыпаюсь свободным, занимаюсь своими делами и вообще не знаю, что такое стресс. В какой-то момент я вернусь, но в ближайшие полтора года или чуть больше — нет. Мне нравится эта свобода. Я могу сыграть в гольф, сходить в бар и выпить пару пива, делать обычные вещи, которые нельзя делать, когда тренируешь», — приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.

Последним местом работы 44-летнего англичанина был саудовский «Аль-Иттифак», который он возглавлял с 2023 по 2025 год. Также Джеррард тренировал «Рейнджерс» и «Астон Виллу».

Стивен Джеррард
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