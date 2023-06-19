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Сегодня, 22:01

Джеррард оценил игру Трента в «Ливерпуле»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, что думает о будущем защитника Трента Александера-Арнольда. На данный момент футболист, считающийся профильным правым защитником, играет в центре поля.

«Это позволяет ему действовать ближе к воротам соперников. В прошлом матче сборной мы видели, что он был лучшим на поле. Мне кажется, Тренту лучше, когда играет в середине, а позади него располагается другой правый защитник», — цитируют английские СМИ Джеррарда.

Александр-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В минувшем сезоне АПЛ он забил 2 гола и сделал 9 результативных передач в 37 матчах.

Стивен Джеррард
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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