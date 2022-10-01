Джеррард рассказал, почему Дуглас Луис не стал игроком «Арсенала»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился мнением о будущем полузащитника Дугласа Луиса, который этим летом должен был перейти в «Арсенал».

«Я не удивлен интересом «Арсенала» к Дугласу. Он молод и обладает огромным потенциалом. В клубе хотят, чтобы он остался с нами как можно дольше. Нам очень не хотелось терять Луиса в последний день летнего трансферного окна. Мы смогли сохранить его, и он очень помогает нам в этом сезоне», — цитирует Джеррарда пресс-служба клуба.

В этом сезоне чемпионата Англии Дуглас провел шесть матчей, забив 1 гол.