Джесси Лингард хочет стать актером после завершения профессиональной футбольной карьеры

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«После футбола я хочу заняться актерским мастерством. Может быть, начну что-то озвучивать. Но мне нужно брать уроки — я такого еще не делал.

Мне нужно сосредоточиться на основах. Если честно, у меня все очень плохо с репликами. Думаю, я начну с комедий. Потом, возможно, буду играть роли в больших проектах, похожих на «Интерстеллар» или «Начало». Конечно, это займет время. Сразу стать парнем для идеального каста не получится», — приводит слова Лингарда Mirror со ссылкой на подкаст The Diary Of A CEO.

Сейчас 30-летний футболист играет за «Ноттингем Форест». В 14 матчах АПЛ он не отметился результативными действиями.