Джесси Лингард рассказал о своей алкогольной зависимости

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о своей алкогольной зависимости. Он признался, что пил перед сном, чтобы успокоиться, однако это только усугубляло ситуацию.

«Я не переставал подвергаться абьюзу, был совершенно подавлен, а мне надо было играть. Я проходил через такие вещи, о которых вы и понятия не имеете. Я чувствовал, что несу всю тяжесть мира на своих плечах», — сказал Лингард в подкасте The Diary Of A CEO.

Сейчас футболист играет за «Ноттингем». В 14 матчах АПЛ он не отметился результативными действиями.