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Сегодня, 07:37

Джесси Марш огорчен поражением «Лидса» от «Ноттингема»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лидса» Джесси Марш отреагировал на поражение команды в матче 22-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (0:1).

«Мы заслуживали большего в этом матче, у нас было много моментов. Но нам не удавалось конвертировать игру в результаты, и мне трудно принять это. Надо что-то делать с этим, может, нужна чуть более жесткая дисциплина, потому что ребята начали бегать на поле куда попало. Мы не придерживаемся тактического плана так, как раньше», — цитирует слова Марша BBC Sport.

«Лидс» после 22 матчей АПЛ идет на 17-й строчке турнирной таблицы. «Ноттингем» — на 13-й строчке.

ФК Лидс
ФК Ноттингем Форест
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