Джесси Марш считает, что «Лидс» провел лучший матч в этом сезоне против «Астон Виллы»

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Главный тренер «Лидса» Джесси Марш считает, что его команда провела лучший матч против «Астон Виллы» (1:2) в текущем сезоне АПЛ. Однако тренер отметил, что результатом игры он недоволен.
«Результат не отражает этого, и потому мне больно, но наше выступление было лучшим в сезоне. Самое полноценное выступление с тех пор, как я работаю с командой. Для меня это очень хороший знак», — цитирует слова Джесси Марша BBC Sport.
«Астон Вилла» набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» идет на 14-й строчке — 17 очков. Следующий матч АПЛ «Лидс» проведет против «Брентфорда» 22 января.
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