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Сегодня, 13:59

Джейдон Санчо вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо вернулся в расположение клуба. Вингер будет заниматься по индивидуальной программе, сообщает Daily Mail.

«Джейдон делает успехи, но пока время не пришло. В ближайшем будущем мы сможем понять, когда он сможет вернуться в основную обойму», — сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Напомним, что Санчо не играл за клуб с середины октября из-за болезни. По этой причине он также пропустил чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне Санчо провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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