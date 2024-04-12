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Сегодня, 15:16

Каррагер заявил, что Холанн не является игроком мирового класса

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил уровень нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Эрлин Холанн — футболист класса люкс. Он, несомненно, один из величайших в мире бомбардиров, но ему еще предстоит стать игроком мирового класса.

Вспомните лучших нападающих премьер-лиги за последние 20 лет — Тьерри Анри, Луиса Суареса или Харри Кейна. Они оказывали огромное влияние на самые важные матчи независимо от того, забивали они или нет. Все они могли бы играть за любую команду мира и приносить больше пользы, чем впечатляющий процент забитых мячей», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Эксперт добавил, что Холанн в этом сезоне проиграл дуэль защитникам Вирджилу ван Дейку («Ливерпуль»), Вильяму Салиба («Арсенал») и Антонио Рюдигеру («Реал»).

Эрлин Холанн
Футбол
Джейми Каррагер
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