Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

11 августа, 23:26

Каррагер: «Боули снова потерял рассудок. 110 миллионов — нелепая сумма за Кайседо»

Каррагер считает, что владелец «Челси» Боули потерял рассудок
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал то, что «Челси» может заплатить 110 миллионов фунтов (127,6 миллиона евро) за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

«110 миллионов — нелепая сумма трансфера за 21-летнего парня. Боули снова потерял рассудок», — написал Каррагер в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что 21-летний эквадорец проинформировал руководство «Ливерпуля», что собирается перейти в «Челси», поскольку согласовал с лондонцами условия трансфера еще в мае.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Мойсес Кайседо
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Легенда КХЛ Данис Зарипов провел прощальный матч в Казани
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола жестко поговорил с Холанном после первого тайма матча с «Бернли»

Де Брейне получил травму в матче первого тура АПЛ против «Бернли»