Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал то, что «Челси» может заплатить 110 миллионов фунтов (127,6 миллиона евро) за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

«110 миллионов — нелепая сумма трансфера за 21-летнего парня. Боули снова потерял рассудок», — написал Каррагер в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что 21-летний эквадорец проинформировал руководство «Ливерпуля», что собирается перейти в «Челси», поскольку согласовал с лондонцами условия трансфера еще в мае.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.