Каррагер: «Прежде чем увольнять Клоппа, я бы убрал всех остальных из «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о возможном увольнении Юргена Клоппа с поста главного тренера команды.

«Прежде чем увольнять Клоппа, я бы сменил всех остальных в клубе. Перед его приходом команда была шестой-седьмой в АПЛ. Он доказал своей работой, что может достичь того уровня, на котором «Ливерпуль» находится последние годы. Хочу, чтобы Клопп снова повторил это», — цитирует Каррагера Metro.

В последнем матче «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:3. Команда с 29 баллами занимают лишь десятое место в таблице.