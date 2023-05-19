Каррагер: «Пока Гвардиола тренирует «Манчестер Сити», остальные борются в АПЛ за 2-е место»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«В то время как «Манчестер Сити» приближается к треблу, остальная часть АПЛ сталкивается с неприятной реальностью. Пока Пеп Гвардиола тренирует «горожан», остальные играют за второе место. «Сити» может выиграть третий титул подряд, если победит «Челси» на выходных. Несмотря на вызов, брошенный «Арсеналом» в этом сезоне, никто даже не близок к «Сити», и сложно представить, что кто-нибудь сумеет это отставание за лето нивелировать. Он создал команду, стабильно демонстрирующую качество, которого прежде мы не видели», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Манчестер Сити» должен выиграть один матч в АПЛ для чемпионства. В матче 37-го тура чемпионата Англии они сыграют против «Челси».

В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Манчестер Юнайтед», а в финале Лиги чемпионов — с «Интером».