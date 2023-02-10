Каррагер: «Мартинес великолепен. Он обладает боевым духом»

Сегодня, 12:17
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.
«Думаю, он великолепен. Нужно быть особенным игроком, хорошим игроком, чтобы со столь небольшим ростом играть центрального защитника. Я не думал, что кто-нибудь его размера справится в премьер-пиге, но он справляется. Когда я ранее говорил о духе «Юнайтед», то он играет в этом важную роль. Кажется, несколько недель назад я видел матч, когда его заменили, и соперник забил гол в концовке. На нем держалась игра. На ЧМ-2022 вы и сами видели, что этот аргентинец обладает бойцовским духом», — заявил Каррагер в эфире talkSPORT.
25-летний аргентинец присоединился к «МЮ» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за «красных дьяволов» 31 матч во всех турнирах и забил один гол.
Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка за 22 матча.