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Каррагер: «Мартинес великолепен. Он обладает боевым духом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

«Думаю, он великолепен. Нужно быть особенным игроком, хорошим игроком, чтобы со столь небольшим ростом играть центрального защитника. Я не думал, что кто-нибудь его размера справится в премьер-пиге, но он справляется. Когда я ранее говорил о духе «Юнайтед», то он играет в этом важную роль. Кажется, несколько недель назад я видел матч, когда его заменили, и соперник забил гол в концовке. На нем держалась игра. На ЧМ-2022 вы и сами видели, что этот аргентинец обладает бойцовским духом», — заявил Каррагер в эфире talkSPORT.

25-летний аргентинец присоединился к «МЮ» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за «красных дьяволов» 31 матч во всех турнирах и забил один гол.

Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка за 22 матча.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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