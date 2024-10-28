Каррагер: «Артета превращается в Моуринью»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после ничьей мерсисайдцев с «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре АПЛ сравнил главного тренера лондонцев Микеля Артету с Жозе Моуринью.

«Самое интересное в «Арсенале», и я давно об этом думаю, — Артета работал с Пепом Гвардиолой, и мы думали, что он его ученик. Но если вы подумаете о двух самых успешных тренерах за последние 15 лет, то есть Гвардиола, а есть Жозе Моуринью.

Артета постепенно превращается в тренера в стиле Моуринью. Никто не думал, что такое возможно. Сегодня они отступили во втором тайме. Это не критика, а наблюдение за тем, на каком уровне находится «Арсенал». Возможно, Артета посмотрел на своих нападающих и подумал: «Мы не так хороши, как «Манчестер Сити», мы должны выиграть АПЛ, став лучшей командой в обороне. В прошлом сезоне они были такими и, возможно, остаются до сих пор.

Но идея о том, что «Арсенал» играет в отличный футбол в стиле Пепа Гвардиолы неверна. Посмотрите, как игроки «Арсенала» падали сегодня, как скрывали перед матчем, кто готов играть, а кто нет — все это в духе Моуринью», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 9 туров «Арсенал» с 18 очками занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 5 очков. Вторым в турнирной таблице идет «Ливерпуль» — 22 балла.