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Сегодня, 16:45

Джеймс и Маунт, скорее всего, больше не сыграют за «Челси» в этом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что игроки лондонцев Рис Джеймс и Мэйсон Маунт из-за травм могут пропустить остаток сезона.

«Рис Джеймс недоступен, вероятно, на весь остаток сезона. Та же ситуация с Маунтом. Возможно, Мэйсон сможет сыграть в последнем туре, но, вероятно, нет. Разумеется, мы разочарованы», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В ближайшем туре «синие» на своем поле сыграют с «Брентфордом». Игра состоится в среду, 26 апреля. Начало матча — в 21.45 (мск).

Мейсон Маунт
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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