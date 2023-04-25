Джеймс и Маунт, скорее всего, больше не сыграют за «Челси» в этом сезоне

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что игроки лондонцев Рис Джеймс и Мэйсон Маунт из-за травм могут пропустить остаток сезона.

«Рис Джеймс недоступен, вероятно, на весь остаток сезона. Та же ситуация с Маунтом. Возможно, Мэйсон сможет сыграть в последнем туре, но, вероятно, нет. Разумеется, мы разочарованы», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В ближайшем туре «синие» на своем поле сыграют с «Брентфордом». Игра состоится в среду, 26 апреля. Начало матча — в 21.45 (мск).