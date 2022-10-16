Рис Джеймс из-за травмы пропустит ЧМ-2022

Защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму колена в матче Лиги чемпионов против «Милана» (2:0).

Как сообщается на официальном сайте клуба, 22-летний правый защитник сборной Англии будет проходить программу реабилитации, которая, как ожидается, продлится в течение двух месяцев. Таким образом, Джеймс пропустит ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее стало известно, что правые защитники сборной Англии Кайл Уокер и Трент Александер-Арнольд также выбыли из строя из-за травм и могут пропустить чемпионат мира.

В текущем сезоне Джеймс провел 11 матчей за «Челси», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.