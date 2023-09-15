Постекоглу — лучший тренер августа в АПЛ, Мэддисон — лучший игрок

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон и наставник команды Анге Постекоглу получили награды за лучших игрока и тренера августа в АПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» сыграл вничью в 1-м туре АПЛ против «Брентфорда» (2:2) и выиграл во 2-м и 3-м туре против «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Борнмута» (2:0).

Мэддисон в августе сыграл 3 матча в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.