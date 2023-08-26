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26 августа, 23:03

Мэддисон: «Кейн — лучшая девятка в мире, и вы никогда не найдете ему замены»

Мэддисон рассказал, сможет ли он заменить в «Тоттенхэме» Кейна
Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о том, сможет ли он заменить в команде ушедшего в «Баварию» Харри Кейна.

«Это сложно, если вы просите меня забить 30 голов! Нельзя даже искать замену тому, что давал Кейн. Мы все должны внести свой вклад и постараться забить столько же голов из разных зон. Харри, возможно, лучшая девятка в мире, и вы никогда не найдете ему замены в плане голов и того, что он может вам дать. Мы все должны вносить свою лепту», — приводит слова Мэддисона ВВС.

26-летний Мэддисон в текущем сезоне забил за «Тоттенхэм» 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах АПЛ.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
4
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
5
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
7
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
8
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
9
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
15
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
19
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 2 : 2
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 2
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 1 : 3
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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