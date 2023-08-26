Нападающий «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о том, сможет ли он заменить в команде ушедшего в «Баварию» Харри Кейна.

«Это сложно, если вы просите меня забить 30 голов! Нельзя даже искать замену тому, что давал Кейн. Мы все должны внести свой вклад и постараться забить столько же голов из разных зон. Харри, возможно, лучшая девятка в мире, и вы никогда не найдете ему замены в плане голов и того, что он может вам дать. Мы все должны вносить свою лепту», — приводит слова Мэддисона ВВС.

26-летний Мэддисон в текущем сезоне забил за «Тоттенхэм» 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах АПЛ.