Джеймс посоветовал Райсу не сомневаться в переходе в «Манчестер Сити»

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Экс-игрок «Манчестер Сити» Дэвид Джеймс заявил, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс должен быть уверен в своем переходе в стан «горожан».
Команда Хосепа Гвардиолы борется с «Арсеналом» за хавбека.
«Зачем Райсу выбирать «Арсенал»? Его хочет приобрести обладатель Лиги чемпионов, Кубка Англии и английской премьер-лиги. «Арсенал» же не выиграл ни одного трофея», — цитирует Джеймса Football Daily.
В прошедшем сезоне 24-летний англичанин провел 50 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.