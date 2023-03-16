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Дэвид Джеймс: «Товарищи по команде часто подставляют Алиссона»

Джеймс рассказал, что думает об игре Алиссона в этом сезоне
Виктория Кравченко
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Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс рассказал, что думает об игре голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера в этом сезоне.

«Ливерпуль» проводит не самый удачный сезон, Алиссона часто критикуют. Я его поклонник. К сожалению, в этом сезоне для него все складывается не лучшим образом. Временами он хорош, но его товарищи по команде слишком часто его подставляют, что приводит к множеству пропущенных голов. Я считаю его отличным вратарем, великолепно играющим как ногами, так и на линии", — цитирует Liverpool Echo экс-голкипера сборной Англии.

Вчера, 15 марта, «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» с общим счетом 6:2.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
ФК Ливерпуль
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