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Сегодня, 04:45

Коул: «Если даже «Челси» скупить всех потенциальных звезд, будет сложно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул прокомментировал поражение «синих» от «Арсенала» (0:5) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«В конечном счете, «Челси» в этом сезоне набрал на 8 очков больше, чем в прошлом на этой же стадии турнира. Если даже скупить всех потенциальных звезд, будет сложно. Нельзя купить 21-летнего игрока за 20 миллионов фунтов, чтобы через несколько лет он стоил 80 миллионов фунтов. Это не совсем так работает. У вас может быть действительно талантливый игрок, но он потеряет себя», — цитирует BBC Коула.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.

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Джо Коул
Футбол
ФК Челси
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