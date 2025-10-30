Оби Микел: «Салах не похож на себя... он выглядит как тень себя прежнего»

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел объяснил, почему не хочет критиковать «Ливерпуль» в этом сезоне.

«Я слышал, что Мо Салах был очень близок с Жотой. Сейчас он не похож на себя... Он выглядит как тень себя прежнего... Поэтому я буду осторожен и очень спокоен, критикуя этот «Ливерпуль». Давайте не забывать, что произошло!» — цитирует OneFootball Оби Микела.

33-летний египтянин в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 13 матчах во всех турнирах.

«Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.