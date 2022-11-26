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Джон Оби Микел раскритиковал нападающего Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Я никогда не был фанатом Роналду. Что касается меня, когда у игрока так много эгоизма, мне это непонятно. Он никогда не был одним из моих любимых игроков, поэтому я всегда выбираю Месси. Если кто-то дает такое интервью, с чего вы взяли, что если он перейдет в ваш клуб в январе, он не сделает того же?» — цитирует Goal Оби Микела.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. За несколько дней до этого португалец дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.

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Джон Оби Микел
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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