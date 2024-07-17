Терри: «Саутгейт проделал невероятную работу»

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри прокомментировал отставку Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Гарет всегда был сдержанным и очень хорошо реагировал на критику. Многие бывшие игроки сильно критиковали Гарета и команду — это игроки, которые не проходили дальше четвертьфинала, и они критикуют тренера, который проделал невероятную работу», — цитирует Терри The Independent.

Саутгейт решил покинуть пост по собственному желанию.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.