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Джон Терри поздравил Абрамовича с днем рождения: «Лучший владелец в мировом футболе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри поздравил экс-владельца клуба Романа Абрамовича с днем рождения.

24 октября Абрамовичу исполнилось 58 лет.

«С днем рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за все», — написал англичанин в соцсетях.

Также в комментариях к Терри присоединился бывший тренер синих Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Фенербахче».

Абрамович был владельцем лондонского клуба с 2003 по 2022 год. За это время «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды выиграл Кубок английской лиги и по два раза завоевал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Джон Терри
Футбол
ФК Челси
Жозе Моуринью
Роман Абрамович

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