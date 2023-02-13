0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:44

Джордан Хендерсон поделился мнением о плачевной ситуации «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что думает о ситуации в клубе.

«Последние результаты — и наша форма в сезоне в целом — означают, что мы должны принять много критики, которая обрушилась на нас. Такова цена, когда ты подписываешь контракт с большим клубом, а таких больших, как этот, немного», — цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.

Он подчеркнул, что тех, кто будет критиковать клуб, всегда будет много.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.

Джордан Хендерсон
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Папен оценил противостояние Мбаппе и Холанна

Бывший главный тренер «Аякса» улетел в Голландию после неудачных переговоров с «Лидсом»