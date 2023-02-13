Джордан Хендерсон поделился мнением о плачевной ситуации «Ливерпуля»

Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что думает о ситуации в клубе.

«Последние результаты — и наша форма в сезоне в целом — означают, что мы должны принять много критики, которая обрушилась на нас. Такова цена, когда ты подписываешь контракт с большим клубом, а таких больших, как этот, немного», — цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.

Он подчеркнул, что тех, кто будет критиковать клуб, всегда будет много.