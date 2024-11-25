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Эд Ширан извинился перед Аморимом за прерванное интервью после матча «Ипсвич» — «МЮ»: «Ощущаю себя придурком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эд Ширан.
Фото Global Look Press
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Британский певец и совладелец «Ипсвича» Эд Ширан принес извинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму.

24 ноября «Ипсвич» на своем поле сыграл вничью с «МЮ» в дебютном матче Аморима — 1:1. Во время послематчевого интервью португальского специалиста, которое транслировал Sky Sports, певец присоединился к эфиру, чтобы поприветствовать эксперта Джейми Реднаппа.

В результате Ширан прервал интервью Аморима, за что подвергся критике в соцсетях от фанатов «Манчестер Юнайтед».

«Простите, если оскорбил Аморима вчера. В то время не осознавал, что у него берут интервью, пришел сказать привет и попрощаться с Джейми. Конечно, немного ощущаю себя придурком, но жизнь продолжается», — написал Ширан в соцсетях.

Футбол
ФК Ипсвич Таун
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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