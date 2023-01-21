Главный тренер «Ньюкасла» Хау: «Гимарайнс чувствует себя на 100 процентов. Он готов играть»

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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал физическое состояние полузащитника команды Бруну Гимарайнса.
25-летний футболист вышел в стартовом составе команды на матч против «Кристал Пэлас». На данный момент счет в игре 0:0.
«Обследование прошло хорошо. Мы наблюдали за ним день за днем и смотрели, как он себя чувствует. Вчера он тренировался и сказал, что чувствует себя на 100 процентов. Я бы не стал рисковать им, но медицинская команда сказала, что он готов. Это большой стимул. Он ключевой игрок для нас. Он отлично проявил себя в этом сезоне», — приводит слова Хау ВВС.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования