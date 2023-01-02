Эдди Хау рассказал, что его впечатляет в «Арсенале»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями перед матчем 19-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Я следил за «Арсеналом» в этом году и был очень впечатлен. Думаю, Микель Артета проделал невероятную работу. Если посмотреть на изменения в команде и на то, как они играют, то их индивидуальность становится очевидной с каждой новой неделей. Игроки выглядят так, как будто они наслаждаются своим футболом, и, конечно, они играют на высоком уровне. Это команда, которая забивает много голов и плотно играет в обороне, так что это будет действительно хороший экзамен для нас», — сказал Хау.

«Ньюкасл» сыграет с «Арсеналом» 3 января. Матч пройдет в 22.45 по московскому времени.

На данный момент лондонский клуб с 43 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Хау занимает 3-е место, набрав 34 очка.