Эдди Хау разочарован результатом матча «Ньюкасла» против «Ливерпуля»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4). Он признался, что разочарован результатом.

«Огочен тем, как мы защищались. Думаю, что второго пенальти не должно было быть. Да и первый был очень легким, там почти не было контакта. Тем не менее, я считаю, что игроки сделали все возможное. Результаты придут», — цитирует слова Хау BBC Sport.