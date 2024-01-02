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Сегодня, 11:16

Эдди Хау разочарован результатом матча «Ньюкасла» против «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение в матче 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4). Он признался, что разочарован результатом.

«Огочен тем, как мы защищались. Думаю, что второго пенальти не должно было быть. Да и первый был очень легким, там почти не было контакта. Тем не менее, я считаю, что игроки сделали все возможное. Результаты придут», — цитирует слова Хау BBC Sport.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в чемпионате Англии с 45 очками. «Ньюкасл» занимает 9-е место в турнирной таблице (29 баллов).

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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