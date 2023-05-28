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Сегодня, 17:28

Эдди Хау заявил, что продолжит тренировать «Ньюкасл»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал свое будущее.

«Мое долгосрочное будущее здесь, в «Ньюкасле». В моей голове нет других мыслей. Пока я нужен, «Ньюкасл» — это то место, где я хочу быть. Я очень взволнован предстоящим сезоном», — цитирует Хау журналист Фабрицио Романо.

45-летний англичанин возглавляет «Ньюкасл» с 2021 года. В текущем сезоне «сороки» впервые с сезона 2002/03 вышли в Лигу чемпионов. Перед последним турам команда с 70 очками идет на четвертом месте в АПЛ.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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