Эдегор продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2028 года

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор продлил контракт с «канонирами» до лета 2028 года.

24-летний норвежец перешел в лондонский клуб из «Реала» летом 2021 года за 35 миллионов евро.

«[Подписание нового контракта] далось мне легко по многим причинам. Прежде всего из-за того, что мы делаем здесь особенные вещи. Я хочу быть частью этого. Я очень воодушевлен. Я нашел место, где мне хорошо. Я дома», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Всего на счету хавбека 112 матчей за «Арсенал», 27 голов и 15 результативных передач.

В этом сезоне Эдегор провел за клуб 7 матчей и забил 3 гола.