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Сегодня, 01:21

Эдегор: «Мы верим и будем бороться до конца»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Особенно первый тайм был блестящим. Я очень доволен первым таймом, второй был немного сумбурным, но три очка и хорошая нам были нужны. Все были обижены после игры против «Сити». Мы использовали гнев и разочарование, чтобы вернуться в игру.

Во втором тайме мы недостаточно держали мяч. Они действовали более прямолинейно, и после единоборств мы не удерживали мяч. Мы должны бороться и продолжать двигаться вперед. Мы верим и будем бороться до конца», — цитирует BBC Эдегора.

«Арсенал» набрал 78 очков и вернулся на первое место в АПЛ. «Челси» с 39 очками занимает 12-ю строчку.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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