Эдегор: «Манчестер Сити» был лучше «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Мы не были достаточно остры в атаке. «Сити» был лучше. Мы показали хорошую игру, но мы должны быть лучше в штрафной. Это футбол. Иногда моменты есть, иногда нет. Но нам нужно совершенствоваться, быть более внимательными и защищаться в штрафной. Это касается не отдельных игроков, а всей команды.

Сегодня мы проиграли, и теперь смотрим на следующий матч. Новая игра в субботу, и мы должны победить Будем усердно работать, чтобы дать фанатам то, что сделает их счастливыми», – цитирует BBC Эдегора.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» – по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.