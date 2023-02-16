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Сегодня, 03:05

Эдегор: «Манчестер Сити» был лучше «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мартин Эдегор.
Фото Reuters
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Мы не были достаточно остры в атаке. «Сити» был лучше. Мы показали хорошую игру, но мы должны быть лучше в штрафной. Это футбол. Иногда моменты есть, иногда нет. Но нам нужно совершенствоваться, быть более внимательными и защищаться в штрафной. Это касается не отдельных игроков, а всей команды.

Сегодня мы проиграли, и теперь смотрим на следующий матч. Новая игра в субботу, и мы должны победить Будем усердно работать, чтобы дать фанатам то, что сделает их счастливыми», – цитирует BBC Эдегора.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» – по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.

 
&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место
Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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