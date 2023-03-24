Эдегор — о работе с Артетой: «Никогда не сталкивался ни с чем подобным»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал об особенностях тренировок под руководством главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

«На самом деле меня удивило, насколько он и вся команда ориентированы на детали. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, с людьми, которые видят футбол таким образом.

Это могут быть просто мелочи или более серьезные вещи. Мы обсуждаем множество мелочей, смотрим видео после каждой игры и все такое. Это работает", — цитирует Эдегора TV2.

После 28 туров «Арсенал» с 69 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В активе Эдегора 35 матчей во всех турнирах, 10 забитых мячей и 7 голвых передач.