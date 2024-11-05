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Сегодня, 18:40

Эдегор вернулся к полноценным тренировкам в составе «Арсенала»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор приступил к полноценным тренировкам после перенесенной травмы голеностопа, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

25-летний футболист получил повреждение 9 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги наций с Австрией (2:1). После этого он пропустил 12 игр «Арсенала» во всех турнирах.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» ждет Эдегора — норвежец может вернуться на поле в игре с «Интером». Лондонцы перестали справляться без капитана

Отмечается, что во вторник Эдегор тренировался с командой без каких-либо ограничений.

6 ноября «канониры» на выезде сыграют против «Интера» в Лиге чемпионов, а 10-го числа также в гостях встретятся с «Челси» в чемпионате Англии.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)

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