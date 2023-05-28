Эдегор: «Когда-нибудь «Арсенал» будет гордиться этим сезоном, но сейчас мы испытываем боль и разочарование»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Учитывая то, как мы выступали весь сезон, мы недовольны вторым местом, — цитирует Goal Эдегора. — Несмотря на то, что это хорошее достижение, и, вероятно, все в клубе согласились бы с таким результатом перед началом сезона, мы хотели выиграть. То, что мы расстроены, это хороший знак. Думаю, так и должно быть. Мы неловольны окончанием сезона. Когда чувство разочарования пройдет, думаю, мы оглянемся назад и будем гордиться этим сезоном, но сейчас мы испытываем боль и разочарование».

«Арсенал» перед заключительным туром АПЛ гарантировал себе второе место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в текущем сезоне.