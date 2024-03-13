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13 марта, 21:59

Эдегор заявил, что «Арсенал» готов к любому сопернику в 1/4 финала Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор ответил на вопрос, есть ли команды, встречи с которыми он хотел бы избежать в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Честно признаться, мы не можем думать в таком ключе. Это крупнейший турнир в мире, и любая команда, которая нам выпадет, будет отличной. Мы просто постараемся победить. Мы хотим быть на самой большой «сцене», играть самые крупные матчи, бороться за самые большие трофеи. Когда я приехал сюда, я верил в проект, в клуб, в то, что они делают, во все, что происходит вокруг клуба, — и сейчас у нас здесь все хорошо», — приводит Goal слова Эдегора.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Порту» по сумме двух матчей и пробился в четвертьфинал турнира. «Канониры» вышли в эту стадию в Лиге чемпионов впервые с сезона-2009/10. Соперник лондонской команды определится позднее посредством жеребьевки.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/martin-odegaard-warning-arsenal-champions-league-porto/blt1115005d5562b372#cs8aa3d3410627ed48
Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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